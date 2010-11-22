По новому Жилищному Кодексу банку будет проще выселить из квартиры должников

Депутаты готовят проект нового Жилищного Кодекса. Уже на стадии разработки документ вызвал массу как положительных, так и отрицательных отзывов. Так, легче станет превратить квартиру на первом этаже в офис или магазин. Построить жилье можно будет под его же залог даже без поручителей. Но и должников выселить банку станет проще.

Это самый ожидаемый документ этой сессии, говорят депутаты, ведь он касается буквально каждого и расставляет точки над «и» в квартирных вопросах. Над проектом работали годы, взяли все лучшее из мировой практики. Но столько замечаний (их более 500) не было еще ни по одному Кодексу.

Кодекс, по которому живем мы сейчас, устарел морально. Он 1999 года. Отсюда и такое количество замечаний и предложений. К примеру, по ипотеке. Хотя для обывателя новшества – скорее палка о двух концах. Так, построиться можно даже без поручителей: под залог квартиры. Но и забрать ее банк сможет по суду без проблем, если платеж по кредиту просрочен более трех раз за год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Банк имеет право подать в суд и требовать выселения. Что касается несовершеннолетних детей, то решаться все будет только с разрешения органов опеки.



Есть и ряд упрощений. Легче, к примеру, квартиру первого этажа превратить в магазин. Это даст стимул предпринимателям. Усилено и право собственников: асоциальных родственников можно выселить, главное, чтобы им было 18.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Упорядочены вопросы приватизации жилья, передачи служебного жилья в собственность, его освобождения.



Неплательщиков услуг ЖКХ станет меньше, ожидают разработчики. Приватизирована квартира или нет – Кодекс может дать право выселять за долги. Не на улицу, но в жилье попроще, чтобы разницы в цене хватило на погашение задолжности.

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если собственнику сделали предупреждение, и он в течение месяца не принял это во внимание, его тоже могут выселить. Естественно, никто не говорит, что буквально завтра его выселят. Механизмы государственного жилищного фонда предусматривают около шести месяцев для того, чтобы человек смог реализовать свое право и погасить задолженности.



К слову, если заплатят все должники, ЖКХ разбогатеет на 30 миллиардов рублей. А ведь это, к примеру, качество капремонтов наших домов, уровень детских площадок, чистота и даже свет в подъездах.

В споре рождается истина. Обсудить документ публично собрались сегодня депутаты и специалисты профильных ведомств. До рассмотрения в овальном зале, документ должен учесть все «за» и «против».