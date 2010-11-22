В Витебске открылся детский сад с тренажерами и бассейном

Современный детский садик открылся в Витебске. Для молодого микрорайона, который переживает бэби-бум, это долгожданный подарок. Новый детский сад оснащен бассейном, тренажерными залами, медицинским блоком, игровыми и развлекательными центрами.

Бэби-бум микрорайон «Билево» переживает закономерно. Жилье здесь строят в основном молодые семьи.

Детского садика ждали давно. Дашу мама два года возила в сад за несколько остановок. А таких детей дошкольного возраста в районе – больше 1000

Юлия Адашкевич, мама:

Для нас это лучший вариант – садик в «Билево». Тем более, мы его очень долго ждали.

В новом саду для детей созданы все условия, а потому и стремились сюда попасть со всей округи. На 175 мест конкурс оказался выше, чем в институт. В первую очередь приняли ребят из многодетных и неполных семей. Многодетная мама Татьяна Степаненко в сад отдала двух младших дочерей. Да и сама устроилась сюда работать.

Татьяна Степаненко, многодетная мать:

Эмоции переполняют. Мои двое деток пошли в этот садик. Мы очень рады. Современный садик. Здесь все есть.

Слова «все лучшее – детям» в этих стенах – не пустой звук. На садик потратили почти девять миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зато малыши чувствуют себя, как в сказке.

В новом саду педагоги помогут раскрыть творческие способности каждого ребенка. Дети будут учить английский язык и заниматься искусством.

Валентина Шамшура, заведующая детским садом-ясли №110 Витебска:

Вся обстановка, материально-техническая база, предметно-развивающая среда ориентированы для развития личности каждого ребенка.

Спортзал этого детского садика как спортивный комплекс для взрослых в миниатюре. В этом зале проходят занятия аэробикой со степами и фитболами. А в тренажерном зале для юных силачей специальные детские тренажеры. И даже маленькая штанга.

Медицинскому блоку при садике позавидуют детские поликлиники. Для профилактики – кислородные коктейли. Для лечения и реабилитации – физиопроцедуры.

Для самых маленьких жителей микрорайона уже в следующем году построят еще два аналогичных садика на 230 мест.