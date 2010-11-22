В Минске состоялась горячая встреча Йоулупукки и Деда Мороза

В Национальном аэропорту приземлился самый что ни на есть настоящий Санта Клаус из Лапландии – Йоулупукки. Финский дедушка Мороз погулял по Минску и встретился со своим коллегой – Дедом Морозом из Беловежской пущи.

Такие предпраздничные «гастроли» для Санта Клауса из Лапландии – традиция. Ежегодно он отправляется в своеобразный тур по европейским городам для участия в тематических мероприятиях. А вот для Минска, белорусской столицы, такой визит в новинку.



В самой же Беларуси Йоулупукки, а именно так в Финляндии величают Санту, уже бывал. Несколько лет тому назад гостил в Беловежской пуще. И, тем не менее, к прилету волшебного гостя аэропорт готовился с раннего утра. Даже начали наряжать новогоднюю елку.

Он только вышел – и сразу повеяло зимой. Даже на улице похолодало. И хоть Йоулупукки прилетел не на оленях, а на самолете, зато при всех необходимых атрибутах гардероба. Тут же нашлась и Снегурочка – наша, белорусская. Встречающих финнский Санта порадовал и улыбкой, и хорошим знанием русского языка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Санта Клаус, (Йоулупукки):

Я очень много смотрел по телевизору ваши зимние виды спорта. Биатлон, я очень люблю, лыжи, хоккей.

Автографы, фотосессия. Санту как настоящую звезду никак не могли отпустить из аэропорта. Уже по дороге в минскую ратушу Йолупукки осмотрел достопримечательности и архитектуру.

А самое интересное, что на наше предложение посидеть в повозке хоть и не с волшебными оленями, а с бронзовыми лошадьми, гость из Финляндии не отказался.

Санта Клаус, (Йоулупукки):

Подарки надо много транспортировать по всему миру. От Новой Зеландии до Аляски.

И вот она – долгожданная встреча Йоулупукки и нашего Деда Мороза. У «зимних дедушек» – самые горячие объятия. Им было что обсудить и было чем «одарить» друг друга.

А вот организаторы в это время «ломали голову» над бытовой стороной такого сказочного события.

Татьяна Белоусова, организатор:

Обычно он ест только то, что приготовит ему его супруга. Но сегодня попробуем уговорить его съесть белорусский ужин.

Дед Мороз:

Мы приносим радость, осуществляем надежды.

Впереди у Санта Клауса из Лапландии – встречи с белорусскими детьми и, конечно, беседа с нашим Дедом Морозом тет-а-тет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь в их таинственных праздничных планах в любом случае что-то должно оставаться за кадром.