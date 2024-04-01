Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 10 апреля
Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания начнутся 1 апреля. Завершающий этап формирования высшего представительного органа власти продлится по 10 апреля. В числе критериев преданность своей стране, стремление сохранить стабильность в обществе и способствовать развитию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркивает Президент, ВНС в обновленном формате возьмет на себя функцию народного конституционного контроля над всеми процессами в стране. А значит, его делегатами должны стать люди не только компетентные, но и решительные, те, кто способен мыслить стратегически на годы вперед.
Активное обсуждение и выдвижение структурами гражданского общества и местными Советами депутатов кандидатов в делегаты ВНС продолжалось во всех регионах почти три недели. Своих кандидатов выдвинули Федерация профсоюзов, Общественное объединение ветеранов и БРСМ. Всю ответственность за будущее и настоящее понимают в Белорусском союзе женщин и в общественном объединении «Белая Русь». Заседание ВНС состоится в конце апреля. Масштабный форум откроется с доклада Александра Лукашенко о ситуации в стране и мире.