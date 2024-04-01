Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 10 апреля

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания начнутся 1 апреля. Завершающий этап формирования высшего представительного органа власти продлится по 10 апреля. В числе критериев преданность своей стране, стремление сохранить стабильность в обществе и способствовать развитию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент, ВНС в обновленном формате возьмет на себя функцию народного конституционного контроля над всеми процессами в стране. А значит, его делегатами должны стать люди не только компетентные, но и решительные, те, кто способен мыслить стратегически на годы вперед.