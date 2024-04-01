Прямой эфир

Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 10 апреля

01 апреля 2024 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания начнутся 1 апреля. Завершающий этап формирования высшего представительного органа власти продлится по 10 апреля. В числе критериев преданность своей стране, стремление сохранить стабильность в обществе и способствовать развитию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 10 апреля-1

Как подчеркивает Президент, ВНС в обновленном формате возьмет на себя функцию народного конституционного контроля над всеми процессами в стране. А значит, его делегатами должны стать люди не только компетентные, но и решительные, те, кто способен мыслить стратегически на годы вперед.

Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 10 апреля-4

Активное обсуждение и выдвижение структурами гражданского общества и местными Советами депутатов кандидатов в делегаты ВНС продолжалось во всех регионах почти три недели. Своих кандидатов выдвинули Федерация профсоюзов, Общественное объединение ветеранов и БРСМ. Всю ответственность за будущее и настоящее понимают в Белорусском союзе женщин и в общественном объединении «Белая Русь». Заседание ВНС состоится в конце апреля. Масштабный форум откроется с доклада Александра Лукашенко о ситуации в стране и мире.

# Всебелорусское народное собрание # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вступили в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
01 апреля 2024 06:14

Вступили в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем
31 марта 2024 19:16

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем

«Встанем, как Брестская крепость». Главное напоминание Лукашенко Западу. Основные тезисы
31 марта 2024 19:03

«Встанем, как Брестская крепость». Главное напоминание Лукашенко Западу. Основные тезисы