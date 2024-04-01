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Вступили в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

01 апреля 2024 06:14
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Новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вступают в силу 1 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступили в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования-1

Превысить вес или стоимость можно, но потребуется оплатить пошлину. Наземным транспортом с начала апреля можно ввозить товары стоимостью 500 евро и весом 25 килограммов. Для международных почтовых отправлений и доставки товаров перевозчиком физическим лицам норма составляет 200 евро и 31 килограмм. Что касается воздушного транспорта, то норма не изменилась. Это 10 тысяч евро и 50 килограмм.

# Налоги # общество

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