Вступили в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Превысить вес или стоимость можно, но потребуется оплатить пошлину. Наземным транспортом с начала апреля можно ввозить товары стоимостью 500 евро и весом 25 килограммов. Для международных почтовых отправлений и доставки товаров перевозчиком физическим лицам норма составляет 200 евро и 31 килограмм. Что касается воздушного транспорта, то норма не изменилась. Это 10 тысяч евро и 50 килограмм.