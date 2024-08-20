Второй хлеб белорусов – где выращивают картофель для отечественного фри?

Пришло время и второго хлеба. Аграрии приступили к сбору урожая картофеля. В этом году планируют получить около миллиона тонн корнеплода. Это позволит в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка и расширить географию экспортных поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые крупные плантации картофеля в стране – в Толочинском районе. В этом году под стратегическую культуру здесь отвели почти тысячу гектаров. Подробности у Александры Ходюковой.

Для работников Толочинского консервного завода картофель – культура стратегическая. Хороший урожай год кормит, подчеркивает один из опытнейших аграриев предприятия Петр Вузлик. В этом сезоне картофелеуборочный комбайн механизатор вывел в поле первым. Работает в тандеме с надежным помощником – брат Валентин, отбрасывая камни и растения, ловко сортирует клубни прямо на машине.

Петр Вузлик, механизатор Толочинского консервного завода:

Третью неделю даем картофель. Картофель в этом году крупнее. Вкусный картофель. Сам пробовал.

Уборочная кампания на самой большой в стране картофельной плантации стартовала еще 23 июля. Толочинским аграриям предстоит убрать более 900 гектаров. К процессу относятся с душой, но важно еще и соблюдение технологий: от окучивания до защиты от заболеваний – всего провели 8 этапов обработки растений. На полях – шесть сортов с разными сроками созревания. Бриз, Юлия и Мастак – романтические названия разновидностей отечественного картофеля. Начинается уборка, как правило, с Инноватора – технический сорт предназначен для производства фри и занимает большую часть площадей.

Илья Никитин, агроном Толочинского консервного завода:

Средняя урожайность сейчас этого сорта на уровне 300 центнеров с гектара. Погодные условия в этом году на картофель повлияли с благоприятной стороны: и влаги хватило, и тепла хватило.

Массовая уборка второго хлеба начнется со дня на день. На толочинские поля выйдут еще 13 комбайнов. К слову, за три недели здесь собрали более 2 тысяч тонн корнеплода. Клубни хороши – в основном среднего и крупного размера. Часть картофеля сразу фасуют на продажу. Но акцент – на переработке урожая. На консервном заводе вот уже несколько лет выпускают полуфабрикат – картошку фри.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Картофель фри – это полуфабрикат с достаточно высокими потребительскими свойствами и вкусовыми качествами. Поэтому рестораны быстрого питания у нас закупают и, конечно же, идет на экспорт в Российскую Федерацию. Даже на сегодня можно сказать, что экспорт превышает внутренние продажи. Это повышенный спрос и мы не видим проблем с его реализацией, вопрос стоит только о его производстве.