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Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?

06 сентября 2020 20:06
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Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения признала шведский метод борьбы с коронавирусом самым эффективным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гораздо лучше, чем изоляция. Напомним, Беларусь с самого начала пандемии шла схожим курсом со шведами.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-1

Евгений Поболовец, СТВ:  
Не тотальный карантин, остановка работы предприятия и ограничение передвижения всех и вся, а грамотное точечное применение ограничительных мер. Соблюдение дистанции, маски и перчатки. Там, где это действительно необходимо.  

Почему сегодня этот вопрос снова становится актуальным? Во-первых, в Европе, в частности у наших соседей, начинается вторая волна пандемии. Об этом говорят цифры.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-4

Украина. 2 сентября там зафиксировали новый антирекорд заболеваемости – 2 723 человека. 51 умер за сутки. Что интересно, больше всего зараженных COVID-19 во Львовской области – более 15 тысяч. Далее идет Киев – более 14 тысяч.
Обратите внимание: кривые графиков заболевших и умерших растут. Синяя линия – это заболевшие, красная – умершие, зеленый – те, кто поборол болезнь. Они не волнообразны, а достаточно ровно растут.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-7

Евгений Поболовец:  
В Беларуси более 72 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. И это с начала пандемии. Прирост за сутки – более 160 новых инфицированных. Цифры эти, возможно, для кого-то малоинформативны. А вот такой график? У нас как раз иначе все: есть падение, которое весьма заметно.

Смотрим дальше. Снова закрывается Литва. Ограничения на въезд вводят в Латвии. Причем, по словам министра здравоохранения, они будут значительно сложнее по сравнению с ограничениями, которые касаются въезда из других стран Европы.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-10

Евгений Поболовец:  
То, что вирус не избирателен, а количество заболевших и умерших от осложнений, вызванных COVID-19, зависит только от состояния системы здравоохранения отдельно взятой страны, говорят и вот эти цифры. В США за все время умерло 190 тысяч человек. В соседней Канаде – 9 тысяч. Колоссальная разница!   

Вы скажете, что абсолютные цифры неинформативны, нужно смотреть в процентном соотношении, сколько умерло людей от их общего числа заразившихся. Согласны. Но и тут есть неувязочки, мягко говоря.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-13

В России заболело в общей сложности более 1 миллиона человек, при этом умерли 17 с половиной тысяч. В Италии – 274 тысячи заболевших и 35 тысяч летальных исходов. Почему разница в 8 раз?  

И вряд ли эти цифры можно объяснить чем-то, кроме одной очевидной вещи: как работает в целом система здравоохранения, как принимаются управленческие решения в критических ситуациях, так и действует вирус. Где-то у него полная свобода, где-то его распространение управляемо, насколько это возможно.  

Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?-16

Евгений Поболовец:  
Почему мы снова вспоминаем об этом? Последние недели в Беларуси отмечены десятками массовых акций. Далеко не все митингующие были в масках и соблюдали дистанцию. А значит, вторая волна вируса вполне может прийти и в нашу страну. Мы и с ней справимся – в этом сомнений нет. К тому же Беларусь первой на постсоветском пространстве получит вакцину из России, которая прошла все исследования и имеет сертификат.  

Но на один вопрос у нас нет ответа: как поведут себя те, кто весной кричал буквально о введении жесткого карантина в стране, если сейчас власти действительно к ним прислушаются и введут ограничения на массовые мероприятия, например, частичный карантин с электронным контролем передвижения? Или, как в Швеции, введем запрет на сборища с участием более 50 человек. Как думаете, смиренно примут это как должное? Или... Поставим здесь многоточие...  

# Коронавирус # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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