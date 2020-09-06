Вторая волна коронавируса в мире. Что говорят цифры?

Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения признала шведский метод борьбы с коронавирусом самым эффективным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гораздо лучше, чем изоляция. Напомним, Беларусь с самого начала пандемии шла схожим курсом со шведами.

Евгений Поболовец, СТВ:

Не тотальный карантин, остановка работы предприятия и ограничение передвижения всех и вся, а грамотное точечное применение ограничительных мер. Соблюдение дистанции, маски и перчатки. Там, где это действительно необходимо. Почему сегодня этот вопрос снова становится актуальным? Во-первых, в Европе, в частности у наших соседей, начинается вторая волна пандемии. Об этом говорят цифры.

Украина. 2 сентября там зафиксировали новый антирекорд заболеваемости – 2 723 человека. 51 умер за сутки. Что интересно, больше всего зараженных COVID-19 во Львовской области – более 15 тысяч. Далее идет Киев – более 14 тысяч.

Обратите внимание: кривые графиков заболевших и умерших растут. Синяя линия – это заболевшие, красная – умершие, зеленый – те, кто поборол болезнь. Они не волнообразны, а достаточно ровно растут.

Евгений Поболовец:

В Беларуси более 72 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. И это с начала пандемии. Прирост за сутки – более 160 новых инфицированных. Цифры эти, возможно, для кого-то малоинформативны. А вот такой график? У нас как раз иначе все: есть падение, которое весьма заметно. Смотрим дальше. Снова закрывается Литва. Ограничения на въезд вводят в Латвии. Причем, по словам министра здравоохранения, они будут значительно сложнее по сравнению с ограничениями, которые касаются въезда из других стран Европы.

Евгений Поболовец:

То, что вирус не избирателен, а количество заболевших и умерших от осложнений, вызванных COVID-19, зависит только от состояния системы здравоохранения отдельно взятой страны, говорят и вот эти цифры. В США за все время умерло 190 тысяч человек. В соседней Канаде – 9 тысяч. Колоссальная разница! Вы скажете, что абсолютные цифры неинформативны, нужно смотреть в процентном соотношении, сколько умерло людей от их общего числа заразившихся. Согласны. Но и тут есть неувязочки, мягко говоря.

В России заболело в общей сложности более 1 миллиона человек, при этом умерли 17 с половиной тысяч. В Италии – 274 тысячи заболевших и 35 тысяч летальных исходов. Почему разница в 8 раз? И вряд ли эти цифры можно объяснить чем-то, кроме одной очевидной вещи: как работает в целом система здравоохранения, как принимаются управленческие решения в критических ситуациях, так и действует вирус. Где-то у него полная свобода, где-то его распространение управляемо, насколько это возможно.