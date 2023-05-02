Все граждане Беларуси смогли улететь из Судана

Новости Беларуси. Все 10 граждан Беларуси, включая наших летчиков, находившихся в Судане, вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву и уже пересекли границу Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Корчевный, гражданин Беларуси:

Я хочу реально поблагодарить в первую очередь россиян, потому что в очень короткое время посольство России сделало все возможное, чтобы белорусов вытащить к себе в посольство, потому что мы попали в самый эпицентр событий. Постоянно на связи и посол РФ, и МИД, и наши уполномоченные органы. Реально работают на результат. Была единственная возможность улететь из Судана на самолетах Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому мы им благодарны максимально. Спасибо вам, ребята, за все.

Всего из Хартума, где в самом разгаре военный конфликт, эвакуировали более 200 человек. Для этих целей задействовано четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.