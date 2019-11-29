Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы. Ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, медики отмечают всплеск количества пострадавших от метеоусловий. 108 человек госпитализированы с гололедными травмами за минувшие сутки.