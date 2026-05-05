Клятва на верность! 28 человек приняли присягу гражданина Беларуси

Клятва на верность. 28 человек сегодня, 5 мая, принесли присягу гражданина Беларуси. Это выходцы из России, Украины, Азербайджана, Молдовы и других государств. Торжественная церемония принятия присяги прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый произнес слова клятвы, обещая соблюдать Конституцию и законы Беларуси, быть ее патриотом, уважать государственные символы и духовные ценности. Ритуал сравнительно новый. Присягу ввели после изменений в Закон «О гражданстве», а ее текст был утвержден в 2023-м. И это не формальность, а кульминация сложного процесса. Путь к белорусскому паспорту требует от кандидатов выполнения ряда условий – они должны прожить в стране не менее пяти лет, знать государственный язык, быть официально трудоустроенным. Среди тех, кто принес присягу на верность государству, – семья Дубининых. К этому дню они шли 12 лет.

Елена Дубинина, жительница Минска:

Мы получили и получаем и сейчас массу внимания. У нас уже большой круг друзей, знакомых. Естественно, жить в такой стране – социально ориентированной, доброй, ухоженной. Понимаете, не жалко такой стране отдавать силы, опыт, знания. Наоборот, хочется хоть чуть-чуть принести этой стране пользы, чтобы она стала еще лучше. У нас только восторг и самые лучшие впечатление о стране. А теперь уже наше.

Интерес к белорусскому гражданству стабильно растет. За последние пять лет паспорт получили свыше 19 тысяч иностранцев из более чем полусотни стран. Для многих это решение – не просто смена правового статуса, а осознанный выбор в пользу стабильности, безопасности и социальных гарантий.