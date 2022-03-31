«Возлагаем цветы, венки». Минская область присоединилась к акции «Дерево героя»

Новости Беларуси. Минская область присоединилась к национальной экологической акции «Дерево героя», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она приурочена к Году исторической памяти и посвящена участникам Великой Отечественной войны.

Так, во всех районах трудовые коллективы, общественные организации и волонтеры высаживают деревья и кусты, закладывают парки и сады. Аллея из 150 туй появилась благодаря сотрудникам сельхозпредприятия «Бобровичи». Работники организации большое внимание уделяют сохранению памяти героев военного времени. Ухаживают за историческими местами: выходят на субботники, убирают листву и мусор.

Ольга Протасевич, бухгалтер сельхозпредприятия «Бобровичи»:

В агрогородке Бобровичи находится памятник, за которым мы ухаживаем. На субботниках мы ухаживаем за памятниками, убираем прилегающую территорию от мусора, листвы, подкашиваем траву, возлагаем цветы, венки на праздники.