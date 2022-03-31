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«Возлагаем цветы, венки». Минская область присоединилась к акции «Дерево героя»

31 марта 2022 14:36
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Новости Беларуси. Минская область присоединилась к национальной экологической акции «Дерево героя», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она приурочена к Году исторической памяти и посвящена участникам Великой Отечественной войны.

«Возлагаем цветы, венки». Минская область присоединилась к акции «Дерево героя»-1

Так, во всех районах трудовые коллективы, общественные организации и волонтеры высаживают деревья и кусты, закладывают парки и сады. Аллея из 150 туй появилась благодаря сотрудникам сельхозпредприятия «Бобровичи». Работники организации большое внимание уделяют сохранению памяти героев военного времени. Ухаживают за историческими местами: выходят на субботники, убирают листву и мусор.

«Возлагаем цветы, венки». Минская область присоединилась к акции «Дерево героя»-4

Ольга Протасевич, бухгалтер сельхозпредприятия «Бобровичи»:
В агрогородке Бобровичи находится памятник, за которым мы ухаживаем. На субботниках мы ухаживаем за памятниками, убираем прилегающую территорию от мусора, листвы, подкашиваем траву, возлагаем цветы, венки на праздники.

«Возлагаем цветы, венки». Минская область присоединилась к акции «Дерево героя»-7

Инициатором акции выступило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Присоединиться все желающие могут до 15 мая.

# Озеленение # общество # Ольга Протасевич # Фотофакт

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