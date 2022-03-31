Прямой эфир

18 районов Минской области ведут сев ранних яровых. Освоено 12 тысяч гектаров

31 марта 2022 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 районов Минской области ведут сев ранних яровых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоено 12 тысяч гектаров.

18 районов Минской области ведут сев ранних яровых. Освоено 12 тысяч гектаров-1

Темп сдерживает погода. Так, в Крупском районе сейчас аграрии вносят минеральные удобрения, закрывают влагу, ведут подкормку озимых. И ждут погожих дней. Технический парк готов, семенной материал тоже.

18 районов Минской области ведут сев ранних яровых. Освоено 12 тысяч гектаров-4

Илона Лепехо, главный агроном Крупского райагросервиса:
Яровой сев в нашей организации составляет 1 287 гектаров. Из них 420 гектаров – это ранние яровые зерновые, 50 гектаров кукурузы на зерно, 600 гектаров кукурузы на зеленый корм и 217 гектаров однолетних культур.

18 районов Минской области ведут сев ранних яровых. Освоено 12 тысяч гектаров-7

Южные районы лидируют. Клецкий засеял половину, Несвижский – треть. Всего аграриям центрального региона предстоит освоить 540 тысяч гектаров.

# Сельское хозяйство # общество # Илона Лепехо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Единственные его слова были «жива ли мама?» Воспоминания о жестокой расправе фашистов над жителями Хатыни
31 марта 2022 13:33

Единственные его слова были «жива ли мама?» Воспоминания о жестокой расправе фашистов над жителями Хатыни

Головченко о сотрудничестве с Пензенской областью: «Нам удалось нарастить товарооборот на 26%»
31 марта 2022 13:31

Головченко о сотрудничестве с Пензенской областью: «Нам удалось нарастить товарооборот на 26%»

«Они избежали людского суда». Почему «палачи Хатыни» остались безнаказанными?
31 марта 2022 13:25

«Они избежали людского суда». Почему «палачи Хатыни» остались безнаказанными?