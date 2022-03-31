18 районов Минской области ведут сев ранних яровых. Освоено 12 тысяч гектаров

Новости Беларуси. 18 районов Минской области ведут сев ранних яровых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Освоено 12 тысяч гектаров.

Темп сдерживает погода. Так, в Крупском районе сейчас аграрии вносят минеральные удобрения, закрывают влагу, ведут подкормку озимых. И ждут погожих дней. Технический парк готов, семенной материал тоже.

Илона Лепехо, главный агроном Крупского райагросервиса:

Яровой сев в нашей организации составляет 1 287 гектаров. Из них 420 гектаров – это ранние яровые зерновые, 50 гектаров кукурузы на зерно, 600 гектаров кукурузы на зеленый корм и 217 гектаров однолетних культур.