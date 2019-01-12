Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Новости Беларуси. Настоящий рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район славится богатым историческим прошлым – Мирский замок, старинные церкви и усадьбы, графская пуща, а сам райцентр когда-то принадлежал великим князьям литовским. О традициях в поселке не забывают. На бал пригласили самых талантливых детей, победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний.

Возможность разучить старинные танцы не упустила и корреспондент Галина Буро. Изящные и лаконичные движения на восемь тактов под легкую музыку. В конце XIX века падеграс покорил светский мир и сохранил популярность даже в веке XXI. Рождественский бал-маскарад в Кореличах для детей как повод познакомиться с классикой.

Эмиль Кособуцкий, житель Корелич:

Я пришел на роль Маленького принца. Принцы должны уметь танцевать. И вот для маленьких принцев и принцесс мастер-класс от хореографа по полонезу.

Галина Буро, СТВ:

Полонез – это парадный танец, которым открывали бал. У аристократов он считался в высшей мере приличным, достойным монархов. Хотя бы этот факт – уже повод разучить фигуры полонеза.

Приглашение на этот бал получили участники и победители олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Среди них Анна Кузьмич, которая покорила своим сценическим чтением не только местный театр. В ноябре 2018 года она стала победителем международного фестиваля искусств «Байфест». Образ для своего первого бала готовила тщательно вместе с мамой.

Анна Кузьмич, житель Корелич:

У меня на голове обруч для маленького ангелочка. Конечно, ангелочки с крыльями, но мы маленькие ангелочки, так что у нас пока что не отрасли крылья. А в руках у тебя что? Колокольчик серебряный – для того, чтобы мы звенели. Конечно, он на самом деле не звенит, но будет фонограмма колокольчиков, и тогда будет всё звенеть.

Белорусская батлейка с рождественской историей и еще один сюрприз – шоу ростовых фигур. Организаторы постарались устроить для ребят праздник, который бы запомнился надолго. К тому же, в новогодние дни к детям в Беларуси особое внимание, а рождественские балы снова входят в моду.