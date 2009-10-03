Вор зашел на Facebook во время ограбления

26-летний преступник, имя которого не сообщается, был выслежен итальянской полицией, после того как владелец ограбленного дома сообщил о преступлении.

Как пишет The Telegraph, полицейские заметили, что компьютер пострадавшего все еще открыт на странице социальной сети. Владелец дома заявил, что не зарегистрирован на ресурсе, и сотрудники полиции поняли, что именно преступник был последним человеком, который пользовался этим компьютером.

В результате его удалось оперативно разыскать и вернуть украденные деньги и драгоценности.

Иво Ди Блазио, один из карабинеров, сказал: «Грабитель соблазнился возможностью зайти на сайт, и именно это привело к его аресту. Это была очень глупая ошибка – когда на экране компьютера возникла страница сайта, на ней мы увидели его имя, а затем просто пришли к нему домой и арестовали».