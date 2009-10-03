В Гомель прибыли участники международного проекта «С табуретом к океану»

Культурологический съезд собрал порядка 30 участников международного движения из России, Украины, Литвы, Франции и Финляндии.

Идея проекта «С табуретом к океану», как и всё гениальное проста. Нужно только осознать, что мир гораздо шире четырёх стен кухни. Встать, взять табурет и отправиться к океану.

Таким необычным способом свою культуру и своё творчество вот уже пять лет несут по миру украинские актёры. Первое путешествие закончилось во французском Ля-Рошеле. На берегу Атлантического океана установили памятник табурету, объединившему всего за один месяц сотни жителей Европы.

Помимо улыбок, табуретники уличными представлениями вызывают у народов мира интерес к своей культуре. Мини-спектакли в их исполнении видели и площади Берлина и тибетские монахи. На пути к Индийскому океану путешественникам помимо привычного автостопа, пришлось даже осваивать верблюдостоп. Так что корабли пустыни так же имеют представление о далёких славянских странах. И о людях, которые просто заряжают своей энергией.

– Узнал о проекте два года назад, когда Леонид Кантер шёл на Ледовитый океан. Они у меня одну ночь переночевали, и эта ночь перевернула всю мою жизнь, – рассказал руководитель белорусской команды «С табуретом» Кирилл Кравцов.

Следующий, четвёртый по счёту, поход обещает стать самым грандиозным. За год путешественникам предстоит пройти порядка 25 стран и территорий. Последний стул из кухонного гарнитура Леонида Кантера будет установлен на Мысе Горн в Южной Америке. В проекте примут участие пять команд. Впервые свой табурет понесут и Белорусы.

Сегодня поддержать их и обсудить подробности похода в Гомель приехали все участники проекта. В качестве тренировки добирались исключительно автостопом. Например, даже новичкам на путь из Москвы понадобилось всего 14 часов.

Кстати, самый юный участник будущего путешествия – двухлетняя дочь Леонида Кантера Магдалена. А самому старшему табуретнику финну Юкко – уже 61 год. В свободу творчества и движения они окунутся через шесть месяцев. Табуретный старт намечен на март 2010.