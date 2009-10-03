Законодательно закрепить понятие «автохлам» предлагают в ГАИ Минска

«Надо законодательно определить, что считать автохламом, и потом решать, как убедить или заставить владельца от него избавиться», - заявил начальник отдела экологического надзора ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Коровацкий.

На рассмотрении городских властей сейчас находится документ о введении ответственности автовладельцев за транспортные средства, которые уже не эксплуатируются. В числе прописанных мер – запрет на покупку нового автомобиля без справки о сдаче в утиль старого. «Право на владение собственностью закреплено конституционно. Как можно запретить покупку новой машины?» - недоумевает Сергей Коровацкий. Ведь в некоторых семьях, например, специально держат два автомобиля: один парадно-выходной, другой «рабочая лошадка» на каждый день.

По мнению начальника отдела, решать проблему утилизации старых, отслуживших срок машин, безусловно, нужно. Но начинать надо с другой стороны. В первую очередь определить признаки машины, которую можно называть «рухлядью». Возраст автомобиля в данном случае не может быть определяющим. Ведь есть и полувековые старушки, которые еще резво бегают по дорогам, а есть и «убитые» за короткое время экземпляры. Специалист считает, что отталкиваться можно, например, от частоты прохождения автомобилем техосмотра.

Проблема со старыми автомобилями особо остро чувствуется в Минске потому, что катастрофически не хватает парковочных мест. Ежегодно с городских улиц и дворов коммунальные службы убирают около 1,5 тыс. старых машин. В то же время число автомобилей в городе постоянно увеличивается - в среднем на 30-35 тыс. в год. На учете в столичной ГАИ состоят около 534 тыс. машин. На семь минчан сегодня приходится 2 автомобиля. По прогнозам, через два года на каждую столичную квартиру будет приходиться по одной машине, сообщает БЕЛТА.