Канадский военный слетал за бургерами на вертолете

Пилот ВВС посадил летательный аппарат рядом с закусочной A&W в городе Кенора провинции Онтарио.

Как сообщила сотрудница заведения Стейси Хоуз, пилот заказал шесть бургеров, затем вышел, сел в вертолет и улетел. По ее словам, он был приятным на вид и вел себя очень вежливо. Казалось, что военнослужащий просто приехал в закусочную на автомобиле, как обычный покупатель.

По информации CBCNews, одна из свидетельниц, Лаура Мэдисон находилась в своем доме, когда на улице раздалось жужжание лопастей вертолета. Когда она посмотрела в окно, то не поверила своим глазам.

«Это был огромный двухдверный вертолет, такой не увидишь садящимся в центре города каждый день», - добавила она.