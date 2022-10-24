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Во всех областях Беларуси пройдёт репетиционное тестирование

24 октября 2022 06:42
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Новости Беларуси. Подготовка к проведению централизованного экзамена. На этой неделе во всех областях нашей страны пройдет репетиционное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех областях Беларуси пройдёт репетиционное тестирование-1

Мероприятия первого этапа затронут период с октября по декабрь. У будущих абитуриентов есть возможность опробовать свои силы в 15 дисциплинах. Изменения претерпели сами задания. Поменялась их структура, но при этом, как отметили в Министерстве образования, это базовый уровень. И ключевая задача – объективность. Будущий студент на централизованном экзамене должен получить оценку, близкую к годовой по данному предмету в школе.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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