Во всех областях Беларуси пройдёт репетиционное тестирование

Новости Беларуси. Подготовка к проведению централизованного экзамена. На этой неделе во всех областях нашей страны пройдет репетиционное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия первого этапа затронут период с октября по декабрь. У будущих абитуриентов есть возможность опробовать свои силы в 15 дисциплинах. Изменения претерпели сами задания. Поменялась их структура, но при этом, как отметили в Министерстве образования, это базовый уровень. И ключевая задача – объективность. Будущий студент на централизованном экзамене должен получить оценку, близкую к годовой по данному предмету в школе.