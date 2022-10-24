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Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после усиления границы

24 октября 2022 06:18
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие, успешно выполнившие задачи по усилению участков госграницы, вернулись в пункт постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после усиления границы-1

Тем временем в нашу страну продолжают прибывать российские военные, входящие в состав региональной группировки войск. Решение о ее создании принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы Союзного государства. Продиктовано это непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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