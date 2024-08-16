«Во время исследования проводится до 600 сканов». Рассказываем о плюсах конусно-лучевой компьютерной томографии

Конусно-лучевая компьютерная томография – одна из передовых методов диагностики в области стоматологии и оториноларингологии. Этот технологический метод позволяет получать трехмерные изображения области челюстно-лицевой зоны и соседних тканей с высокой детализацией и точностью.
Екатерина Саросек, врач-рентгенолог клиники «Мерси»:
В силу своей высокой информативности можно проводить диагностику заболеваний в кратчайшие сроки пациентов, также мы можем планировать как консервативное, так и хирургическое лечение благодаря КЛКТ. Контролировать качество данного лечения, осуществлять междисциплинарные взаимодействия врачей-рентгенологов со стоматологами-терапевтами, со стоматологами-хирургами, оториноларингологами и врачами общей практики. КЛКТ нам дает возможность оценить любой объем челюстно-лицевой области благодаря своему 3D-изображения.
Преимущества КЛКТ включают в себя возможность раннего выявления патологий, аномалий и поражений не только в зубах и деснах, но и в окружающих тканях, таких как кости, суставы и другие структуры.
Екатерина Саросек:
КЛКТ позволяет нам оценить любой объем челюстно-лицевой области, мы можем изучить каждый зуб в трех проекциях. Можем контролировать лечение в процессе эндодонтии зубов, можем оценить состояние пломб, состояние прорезавшихся ретинированных зубов, дистопированных. При помощи КЛКТ мы можем оценить толщину кости, плотность, высоту кости перед имплантацией.
Благодаря высокому разрешению изображений специалисты могут более точно определять диагнозы, планировать хирургические вмешательства, оценивать результаты лечения и контролировать динамику заболеваний.
Екатерина Саросек:
В оториноларингологии мы можем оценить развитие придаточных пазух носа, их пневматизацию, искривления, наклонения носовой перегородки, какие-то инородные тела как у детей, так и у взрослых. КЛКТ имеет еще такое преимущество – мы можем проводить исследования практически всем, за исключением таких показаний, как беременность и дети до 3 лет.
КЛКТ также позволяет исследовать сложные анатомические образования, такие как аномалии развития зубов, полости носа и пазух, что существенно расширяет возможности диагностики и лечения. Благодаря визуализации в режиме реального времени специалисты могут работать более эффективно, быстро выявляя проблемы и принимая обоснованные решения.
Екатерина Саросек:
КЛКТ проводится на современных дентальных компьютерных томографих, положение стоя или сидя. В процессе исследования трубка рентгеновская крутится вокруг пациента, датчик считывает информацию. Во время исследования проводится до 600 сканов. Далее это передается на программное обеспечение, в считаные минуты изображение уже на экране, врач может оценивать участки, нужные для исследования.
Одним из ключевых преимуществ КЛКТ является минимальное облучение пациента при получении изображений. В современной медицине КЛКТ стал неотъемлемым инструментом для точной диагностики, планирования и контроля лечения пациентов.
Екатерина Саросек:
КЛКТ является наиболее информативным методом в сравнении с радиовизиограммами, панорамными снимками в силу того, что это является объемным 3D-исследованием. То есть изучение данной области происходит по трем плоскостям. В плоскостных изображениях мы ограничены, такой возможности у нас нет. Глубину поражения мы на плоскостных не сможем оценить, а КЛКТ позволяет нам это сделать.
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