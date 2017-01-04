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В Беларуси усовершенствуют механизм оказания господдержки при строительстве жилья

04 января 2017 06:11
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Новости Беларуси. Механизм оказания господдержки при строительстве жилья в Беларуси усовершенствуют. Как это сделать, предстоит определить специально созданной межведомственной рабочей группе.

Вместе с областными исполнительными комитетами специалистам Минархитектуры, Нацбанка и других ведомств необходимо выработать общую стратегию льготного финансирования и распределения средств на ближайший год.

План мероприятий по оказанию адресной социальной помощи будет разработан в ближайшее время. Следить за его исполнением будут представители президиума Совета Министров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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