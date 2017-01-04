От декоративных и карликовых до бойцовых и усатых: как в Бресте семья Мицкевичей разводит петухов

Новости Беларуси. Год Красного Петуха всем, кто верит гороскопам и предсказаниям, сулит большую удачу. В брестской семье Мицкевич голосистую птицу начали разводить десять лет назад.

А сегодня в необыкновенно пестром птичьем хозяйстве порядка 20 пород – от декоративных и карликовых до бойцовых и усатых. Тут и полностью черный Аям Цемани из Индонезии, и французский красавец Ла Флеш, и экзотический бесхвостый Араукана.

Несмотря на широкую географию происхождения, петухи находят общий язык, а иногда даже голосят в унисон, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Эдуард Мицкевич, житель Бреста:

Хотелось, чтобы было еще больше декоративных каких-то качеств. Постоянно что-то приобретаем новое, что-то убираем, что-то остается. Есть такие породы, которые радуют.