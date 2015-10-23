Прямой эфир

«Властелина села» определят в Гродненской области 23 октября

23 октября 2015 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродненской области 23 октября определят «Властелина села». За титул борются сразу 6 молодых семей со всех регионов республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Конкурсантам предстоит показать сплочённость и умение жить в дружбе. Творческие состязания и испытания на выносливость, владение навыками необходимыми для сельского жителя – будут оцениваться прежде всего.

Главе семейства предстоит запрячь лошадь  и  смастерить разделочную доску из куска бревна с помощью одного топора. 

# общество # Конкурс

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Захарова, автогонщик: «У авто не женское лицо…»
23 октября 2015 09:10

Ольга Захарова, автогонщик: «У авто не женское лицо…»

Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома на СТВ
23 октября 2015 08:10

Артем Цыбулько, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома на СТВ

I Республиканский форум специалистов в сфере организации работы с молодежью собрал свыше 200 участников
23 октября 2015 07:35

I Республиканский форум специалистов в сфере организации работы с молодежью собрал свыше 200 участников