«Властелина села» определят в Гродненской области 23 октября

Новости Беларуси. В Гродненской области 23 октября определят «Властелина села». За титул борются сразу 6 молодых семей со всех регионов республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсантам предстоит показать сплочённость и умение жить в дружбе. Творческие состязания и испытания на выносливость, владение навыками необходимыми для сельского жителя – будут оцениваться прежде всего.

Главе семейства предстоит запрячь лошадь и смастерить разделочную доску из куска бревна с помощью одного топора.