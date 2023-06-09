«Много лет Донбасс терпел». Белорусы благодарят военных за мирное небо

Экипировка, вооружение и техника позволяют им выполнять поставленные задачи в полном объеме. В приграничных населенных пунктах жизнь идет своим чередом. Люди благодарны военным, которые днем и ночью несут службу и обеспечивают безопасность.

Валерий Акуленков: Сейчас обстановка более здесь спокойная, потому что стоят, охраняют нас и мирное небо обеспечивают. Сейчас все спокойно отдыхают, живут, перестали бояться, на ту строну не смотрят. Закрыто небо над нами.

Лариса Лабетик:

Мы все уже взрослые люди. Мое поколение знает, что ничего не бывает просто так, много лет Донбасс терпел и с нами может такое случиться. И очень важно, чтобы мы знали, что нас может кто-то защитить.

Обстановка на границе с Украиной находится под усиленным контролем, однако продолжает оставаться напряженной. Нередки провокации с сопредельной стороны. Впрочем, наши военнослужащие к подобному поведению привыкли и не реагируют на провокации.