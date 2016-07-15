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Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о безопасности детей летом

15 июля 2016 07:46
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Пора летних каникул в самом разгаре. Родители должны быть всегда на чеку, чтобы этот «разгар» не «разгорелся». Причём не важно, где ребёнок находится: на даче, в квартире, на озере или на детской площадке. За маленькими непоседами нужен глаз да глаз, тем более, что в последнее время в Беларуси увеличилось количество несчастных случав с участием детей. О безопасности малышей летом поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталием Дембовским, пресс-секретарем Минского городского управления МЧС.

# общество # Виталий Дембовский # Фотофакт # Правила безопасности

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