Прямой эфир

Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»

16 июля 2020 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одна возможность отблагодарить медиков и услышать об их проблемах из первых уст. Сенатор Виктор Лискович встретился с персоналом 30-й городской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»-1

Не обошлось без обсуждения и самой актуальной темы – Covid-19. Виктор Лискович отметил, что в столь сложный момент белорусской медицине удалось мобилизоваться и справиться с угрозой. Однако пандемия выявила и слабые стороны. Над ними и предстоит работать в ближайшее время.   

Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»-4

Планируется и переподготовка кадров, и оснащение больниц и поликлиник дополнительным оборудованием. Ряд мер найдут отражение в обновленном законе о здравоохранении. Парламентарии уже работают над документом.      

Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»-7

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:   
Целый ряд законопроектов будут в ближайшее время приняты. Закон о лекарственных средствах, закон о донорстве, препаратах крови, закон о психологической помощи и самый важный закон  о внесении изменений в закон о здравоохранении, фактически будет новая редакция, настолько много нововведений. Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи, оценке ее, экспертизе.   

Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»-10

30-я городская поликлиника сегодня обслуживает более 50 тысяч минчан. Чтобы усовершенствовать обслуживание, здесь впервые в Минске запустили проект «Заботливая поликлиника». А буквально два дня назад начали и платное экспресс-тестирование на коронавирус. 

# Медицина # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на Железнодорожной столкнулись трактор и электробус
16 июля 2020 13:39

В Минске на Железнодорожной столкнулись трактор и электробус

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?
16 июля 2020 13:33

76 мирных лет. Как в Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?

«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись
16 июля 2020 13:27

«Стреляют, деток маленьких в ямки кидают». Она ушла в партизанки, чтобы спастись