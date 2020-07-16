Виктор Лискович: «Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи»

Новости Беларуси. Еще одна возможность отблагодарить медиков и услышать об их проблемах из первых уст. Сенатор Виктор Лискович встретился с персоналом 30-й городской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без обсуждения и самой актуальной темы – Covid-19. Виктор Лискович отметил, что в столь сложный момент белорусской медицине удалось мобилизоваться и справиться с угрозой. Однако пандемия выявила и слабые стороны. Над ними и предстоит работать в ближайшее время.

Планируется и переподготовка кадров, и оснащение больниц и поликлиник дополнительным оборудованием. Ряд мер найдут отражение в обновленном законе о здравоохранении. Парламентарии уже работают над документом.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Целый ряд законопроектов будут в ближайшее время приняты. Закон о лекарственных средствах, закон о донорстве, препаратах крови, закон о психологической помощи и самый важный закон – о внесении изменений в закон о здравоохранении, фактически будет новая редакция, настолько много нововведений. Уделяется особое внимание качеству медицинской помощи, оценке ее, экспертизе.