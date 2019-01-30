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Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле

30 января 2019 17:59
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Новости Беларуси. Новое помещение после II Европейских игр займут тренажерные и спортивные залы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле-1

Объект сейчас возводится рядом с главной площадкой катка. Это временный павильон для организации питания участников главного спортивного события года.

Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле-4

После Игр обеденный зал примерно на 2000 человек переоборудуют в площадки для баскетбола, волейбола и спартакиад. Строительные работы здесь развернулись в декабре, сдать объект планируют весной-2019.

Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле-7

Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле-9

Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле-11


 

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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