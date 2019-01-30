Пункт питания и тренажёрный зал: пристройку к ледовому катку в Брилевичах откроют в апреле

Новости Беларуси. Новое помещение после II Европейских игр займут тренажерные и спортивные залы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объект сейчас возводится рядом с главной площадкой катка. Это временный павильон для организации питания участников главного спортивного события года.

После Игр обеденный зал примерно на 2000 человек переоборудуют в площадки для баскетбола, волейбола и спартакиад. Строительные работы здесь развернулись в декабре, сдать объект планируют весной-2019.