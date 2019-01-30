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Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой

30 января 2019 18:02
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Новости Беларуси. Метростроители оставили след в истории многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой-1

Внешний вид дома на улице Сухой заметно испортили брызги цементно-песчаного раствора. Виной всему неисправность насоса, который арендовали для строительства станции метро «Юбилейная площадь».

Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой-4

Пострадали окна сразу на нескольких этажах – с третьего до восьмого, а также балконные рамы. Исправить ситуацию специалисты пообещали до конца недели, для этого уже заказали вышку. А значит, уборка никак не побеспокоит жильцов дома.

Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой-7

Сейчас в городе активно идет строительство станций первой очереди третьей линии метро. Жителей домов, рядом с которыми ведутся работы, просят относиться с пониманием к временным неудобствам. Завершить строительство первых четырех станций третьей ветки должны уже в 2020 году.

Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой-10

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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