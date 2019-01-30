Метростроители испачкали цементом стену и окна многоэтажки на улице Сухой

Новости Беларуси. Метростроители оставили след в истории многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Метростроители оставили след в истории многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внешний вид дома на улице Сухой заметно испортили брызги цементно-песчаного раствора. Виной всему неисправность насоса, который арендовали для строительства станции метро «Юбилейная площадь».
Пострадали окна сразу на нескольких этажах – с третьего до восьмого, а также балконные рамы. Исправить ситуацию специалисты пообещали до конца недели, для этого уже заказали вышку. А значит, уборка никак не побеспокоит жильцов дома.
Сейчас в городе активно идет строительство станций первой очереди третьей линии метро. Жителей домов, рядом с которыми ведутся работы, просят относиться с пониманием к временным неудобствам. Завершить строительство первых четырех станций третьей ветки должны уже в 2020 году.