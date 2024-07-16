Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом

«Атакующий сокол» – учение проходит на полигоне под Брестом. Беларусь и Китай продолжают совершенствовать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ярцев, начальник штаба руководства тренировки:

На сегодня выполнены мероприятия по тренировке по ликвидации действий диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований, которые осуществляли попытки захвата определенных территорий, объектов. Действия были достаточно слаженные. На сегодня я уверен в готовности и решимости действий подразделений и задачи фактически выполнены. Сводные подразделения были составлены с таким расчетом, чтобы в состав тактической группы были включены боевые единицы, боевые двойки. Это военнослужащие Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Два военнослужащих – это боевая единица. Языковой барьер был практически полностью исключен.