Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом

«Атакующий сокол» – учение проходит на полигоне под Брестом. Беларусь и Китай продолжают совершенствовать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Атакующий сокол» – учение проходит на полигоне под Брестом. Беларусь и Китай продолжают совершенствовать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе тренировки отработан элемент штурма окопов и ходов сообщения. Военнослужащие оперативно выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению условного противника.
Евгений Ярцев, начальник штаба руководства тренировки:
На сегодня выполнены мероприятия по тренировке по ликвидации действий диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований, которые осуществляли попытки захвата определенных территорий, объектов. Действия были достаточно слаженные. На сегодня я уверен в готовности и решимости действий подразделений и задачи фактически выполнены. Сводные подразделения были составлены с таким расчетом, чтобы в состав тактической группы были включены боевые единицы, боевые двойки. Это военнослужащие Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Два военнослужащих – это боевая единица. Языковой барьер был практически полностью исключен.
В нынешних непростых геополитических условиях белорусской армии особенно важно иметь подготовленных бойцов. Чтобы дать военным современные и качественные знания по тактике ведения боя, важно учитывать и мировой опыт. Совместная тренировка «Атакующий сокол» – показательный мирный пример. Беларусь и КНР взаимодействуют в различных сферах, наши отношения всепогодные и железные.