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Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом

16 июля 2024 07:42
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«Атакующий сокол» – учение проходит на полигоне под Брестом. Беларусь и Китай продолжают совершенствовать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом-1

В ходе тренировки отработан элемент штурма окопов и ходов сообщения. Военнослужащие оперативно выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению условного противника.

Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом-4

Евгений Ярцев, начальник штаба руководства тренировки:
На сегодня выполнены мероприятия по тренировке по ликвидации действий диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований, которые осуществляли попытки захвата определенных территорий, объектов. Действия были достаточно слаженные. На сегодня я уверен в готовности и решимости действий подразделений и задачи фактически выполнены. Сводные подразделения были составлены с таким расчетом, чтобы в состав тактической группы были включены боевые единицы, боевые двойки. Это военнослужащие Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Два военнослужащих – это боевая единица. Языковой барьер был практически полностью исключен.

Белорусско-китайские учения проходят на полигоне под Брестом-7

В нынешних непростых геополитических условиях белорусской армии особенно важно иметь подготовленных бойцов. Чтобы дать военным современные и качественные знания по тактике ведения боя, важно учитывать и мировой опыт. Совместная тренировка «Атакующий сокол» – показательный мирный пример. Беларусь и КНР взаимодействуют в различных сферах, наши отношения всепогодные и железные.

# Беларусь-Китай # общество

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