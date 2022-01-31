«Важное решение в жизни нашей республики». В Минской области продолжают обсуждать поправки в Конституцию

Новости Беларуси. 12 диалоговых площадок прошло в Березинском районе. Темой для обсуждения стал проект изменений и дополнений в Конституцию. Встречи прошли в трудовых коллективах предприятий и организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задействован был сектор агропромышленных комплексов, медицина, образование. Единогласно участники диалоговых площадок выступили за сохранение традиционных семейных ценностей. Говорили о браке. Чтобы такой институт семьи и в будущем понимался как союз женщины и мужчины. Также собравшиеся единогласно выступили за сохранение исторической памяти и недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны.

Анатолий Зябко, председатель Березинского районного совета ветеранов:

Многие люди, которые присутствуют на встречах, у них то ли дедушки, то ли бабушки, у некоторых и отцы пострадали в годы Великой Отечественной войны, и для них эта память священна. Поэтому очень правильно, что этот пункт вносится в будущую Конституцию Республики Беларусь. Людей очень интересует и то, что конституционный статус надается Всебелорусскому народному собранию. Важное решение в жизни нашей республики. Это делается, чтобы в нашей стране сохранялись стабильность, преемственность власти и направление на развитие страны.

Прежде всего жителей райцентра волнуют стабильность и социально-экономические гарантии. Диалоговые площадки в центральном регионе продолжатся и в феврале.