Вадим Гигин на «Уроке памяти»: не должно быть никакой назидательности. Это открытый диалог равных людей

Новости Беларуси. Патриотический марафон «Уроки памяти» объединяет все больше юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 апреля проект поддержали в 37-й столичной школе.

О вкладе в Победу белорусского народа, пережитых страданиях и преступлениях нацистов, а также попытках переписать историю со школьниками поговорил политолог Вадим Гигин.

Встреча состоялась в музее истории школы. Особое место в экспозиции занимает книга под названием «Никогда не забудем». Издание основано на воспоминаниях школьников, севших за парты сразу после Великой Победы. Ее первые экземпляры вышли в 1947 году тиражом более миллиона. Причем на разных языках. Ежегодно накануне 9 Мая школьники делают выставку рисунков к рассказам из этой книги.

Ангелина Малежик, ученица средней школы № 37 города Минска:

Прочитала я всю книгу. Я не могу выделить какой-то отдельный рассказ, который мне больше понравился, больше затронул. Они все очень жизненные. Ты читаешь один рассказ, заливаешься слезами, закрываешь книгу, чуть-чуть передохнул, открываешь новый – и опять заливаешься слезами. Очень жалко, что дети прошли через это.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Приходя к ребятам от 14, 15, 16 лет, он действительно проходит испытание, это настоящий экзамен. Здесь не должно быть никакой назидательности. Это должен быть открытый диалог равных людей. Даже если тебе кажется, может быть, так оно и есть, что ты знаешь больше. У них свой опыт. И когда у вас совпадут вот эти звуки, ощущения, когда вы окажетесь в общей атмосфере, наверное, это та цель, к которой мы стремимся.