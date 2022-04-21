Российский Центробанк готов провести первые расчёты цифровыми рублями в 2023 году

Центробанк России хочет использовать цифровые рубли в международных расчетах, а значит, и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центробанк России хочет использовать цифровые рубли в международных расчетах, а значит, и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году «Банк России» готов провести первые расчеты цифровыми рублями в реальной экономике. Транзакции цифровой валюты хорошо отслеживаются. Это позволит контролировать целевое использование средств.
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