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Российский Центробанк готов провести первые расчёты цифровыми рублями в 2023 году

21 апреля 2022 16:13
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Центробанк России хочет использовать цифровые рубли в международных расчетах, а значит, и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Российский Центробанк готов провести первые расчёты цифровыми рублями в 2023 году-1

В 2023 году «Банк России» готов провести первые расчеты цифровыми рублями в реальной экономике. Транзакции цифровой валюты хорошо отслеживаются. Это позволит контролировать целевое использование средств.  

Больше новостей экономики за 21 апреля читайте здесь.   

# Беларусь-Россия # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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