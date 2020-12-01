В Вооружённых Силах начался новый учебный год. Какие задачи у белорусской армии?

Новости Беларуси. В белорусской армии 1 декабря начался новый учебный год. Он определен как Год боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В белорусской армии 1 декабря начался новый учебный год. Он определен как Год боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах – завершение планирования на среднесрочную перспективу строительства и развитие Вооруженных Сил.
Продолжится оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
Внимание уделят подготовке и проведению совместного с армией России стратегического учения «Запад-2021». Оно пройдет осенью 2021-го на территории Беларуси.