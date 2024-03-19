В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Она носит комплексный характер, поэтому масштаб впечатляющий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси завершен прием дополнительного личного состава. Для выполнения учебных задач прибыли около 5 000 военнообязанных. Переведены в готовность как 19-я отдельная механизированная бригада, так и ряд воинских частей западного оперативного командования. Также под руководством опытных инструкторов призванные из запаса проходят курс занятий по индивидуальной подготовке.