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В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

19 марта 2024 12:02
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Проверка боевой готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Она носит комплексный характер, поэтому масштаб впечатляющий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности-1

На данный момент в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси завершен прием дополнительного личного состава. Для выполнения учебных задач прибыли около 5 000 военнообязанных. Переведены в готовность как 19-я отдельная механизированная бригада, так и ряд воинских частей западного оперативного командования. Также под руководством опытных инструкторов призванные из запаса проходят курс занятий по индивидуальной подготовке.

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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