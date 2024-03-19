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Гайдукевич: посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их

19 марта 2024 11:40
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ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную  функцию. И вместо того, чтобы урегулировать международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Гайдукевич: посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вы посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их из избирательных участков. А американцы – это же великая «демократия», их критиковать нельзя. А в тех избирательных участках, где ОБСЕ было не нужно, их выкинули и не пускали. Они сказали, что это наши выборы, к нам не лезьте. А это наши выборы, как хотим, так и проводим. Наше национальное законодательство. От их оценок ничего не поменяется. Если страна слабая, с ней никто считаться не будет, если она сильная, можете 100 резолюций написать, мы подотремся ими в туалете в парламенте, будете все равно с нами вести дела. Мы сильная страна, нам надо не смотреть на резолюции, нам надо становиться сильнее. И Беларуси, и России, и Союзному государству. Тогда приехал, написал, мы даже читать не будем.

Вальдемар Гердт: на выборах нужны наблюдатели, которые оценивают объективно – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич

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