Гайдукевич: посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их

ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную функцию. И вместо того, чтобы урегулировать международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вы посмотрите, как американцы относились к наблюдателям от ОБСЕ, они выкидывали их из избирательных участков. А американцы – это же великая «демократия», их критиковать нельзя. А в тех избирательных участках, где ОБСЕ было не нужно, их выкинули и не пускали. Они сказали, что это наши выборы, к нам не лезьте. А это наши выборы, как хотим, так и проводим. Наше национальное законодательство. От их оценок ничего не поменяется. Если страна слабая, с ней никто считаться не будет, если она сильная, можете 100 резолюций написать, мы подотремся ими в туалете в парламенте, будете все равно с нами вести дела. Мы сильная страна, нам надо не смотреть на резолюции, нам надо становиться сильнее. И Беларуси, и России, и Союзному государству. Тогда приехал, написал, мы даже читать не будем.