В Витебской области завершили сев озимых

Новости Беларуси. Завершен сев озимых в Витебской области. Первыми полностью отсеялись в Оршанском, Дубровенском и Витебском районах. В этом году из-за погоды сроки сдвинулись почти на две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для северного региона страны этот вид зерновых – стратегически важен. Он устойчив к сильным морозам и дает стабильный урожай. Поэтому площади увеличиваются. Только в Сенненском районе в этом году под озимые культуры отвели еще почти 3 тысячи гектаров.

Антонина Сунтеева, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сенненского райисполкома: Из-за переувлажнения почвы приходится дополнительные обработки делать. Приходится держать трактора на буксировке. Потому что даже плуги садятся. После сева, отслеживаем, где-то и семена не закрываются. Поэтому вынуждены пускать дополнительную обработку.

Иван Борис, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Качество посева – это наша стратегическая задача на данном этапе. Без качества посева не будет дальнейшей перезимовки озимых зерновых культур и, соответственно, урожая в следующем году.

Всего же в Витебской области планируют отдать под озимые не менее 180 тысяч гектаров. Засеяно свыше 160. Параллельно в хозяйствах начинают убирать кукурузу.