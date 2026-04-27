Неделя начинается с ключевого события для ЕАЭС. В Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии. В повестке – более 30 вопросов: цифровое сотрудничество, техническое и таможенное регулирование, тарифные льготы, маркировка и торговые соглашения с партнерами из третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает наш Президент, интеграция требует большей решительности. Сейчас – время действовать целенаправленно и энергично. Александр Лукашенко обращает внимание на необходимость устранения цифровых барьеров и ускорения работы над общими рынками – от энергетики до финансового сектора.

Главный акцент – подготовка майского саммита Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Именно там лидерам стран «пятерки» предстоит утвердить решения, которые определят развитие Союза на ближайшие годы.

В Москве Совет ЕЭК рассмотрит изменения в правила определения страны происхождения товаров для государственных закупок. Поправки должны обеспечить равный доступ компаний всех государств Союза – без скрытых ограничений и цифровых препятствий. Отдельный блок – международная повестка: развитие торговли с ОАЭ и Монголией, расширение партнерств со странами Глобального Юга.

К слову, эти направления, как отмечает Президент Беларуси, дают Союзу дополнительное конкурентное преимущество и открывают новые экспортные рынки. Что касается подготовки к саммиту в Астане, там лидерам предстоит утвердить план реализации Декларации о развитии интеграции до 2030-го и 45-го года. В документе – семь ключевых направлений: индустриальный рост, аграрное сотрудничество, транспортно‑логистические коридоры, внутренний рынок, цифровая трансформация, международный вектор и, конечно, гуманитарное измерение.