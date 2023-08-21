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В Витебске построят новый корпус областной больницы

21 августа 2023 06:22
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Новости Беларуси. Современное медицинское оснащение и увеличение реанимационных коек. В Витебске построят новый хирургический корпус областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске построят новый корпус областной больницы-1

Реконструкция – поручение главы государства. Обновление больницы рассчитано на несколько очередей. К первой строители приступят уже к концу года. Масштабная стройка включает возведение отдельного 8-этажного здания. В нем будут несколько отделений. Компактное размещение позволит качественно и своевременно оказывать помощь пациентам. Как плановую, так и экстренную.

В Витебске построят новый корпус областной больницы-4

Евгения Гусакова, заместитель главного врача Витебской областной клинической больницы:
В новом здании будет абсолютно новое оборудование. 18 операционных, рентген-операционная. На первом этаже будет размещено приемное отделение со всеми диагностическими палатами, блоками и на 25 коек реанимация.

В Витебске построят новый корпус областной больницы-7

Витебская областная больница построена в 1980-х. Сейчас ряд отделений приводят в порядок собственными силами. Уже заканчивается обновление операционного блока.

# Учреждения здравоохранения # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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