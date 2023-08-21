В Витебске построят новый корпус областной больницы

Новости Беларуси. Современное медицинское оснащение и увеличение реанимационных коек. В Витебске построят новый хирургический корпус областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция – поручение главы государства. Обновление больницы рассчитано на несколько очередей. К первой строители приступят уже к концу года. Масштабная стройка включает возведение отдельного 8-этажного здания. В нем будут несколько отделений. Компактное размещение позволит качественно и своевременно оказывать помощь пациентам. Как плановую, так и экстренную.

Евгения Гусакова, заместитель главного врача Витебской областной клинической больницы:

В новом здании будет абсолютно новое оборудование. 18 операционных, рентген-операционная. На первом этаже будет размещено приемное отделение со всеми диагностическими палатами, блоками и на 25 коек реанимация.