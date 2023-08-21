Прямой эфир

Фонд белорусских месторождений пополняется новыми скважинами

21 августа 2023 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фонд белорусских месторождений пополняется новыми скважинами, при этом сейсморазведчики продолжают проведение физических наблюдений. Только в июле – плюс четыре новых объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд белорусских месторождений пополняется новыми скважинами-1

С начала этого года сейсморазведчики предприятия «Белоруснефть» провели более 40 тысяч физических наблюдений. Работы ведутся в формате 3D. Специалисты применяют в качестве источника упругих волн взрыв в скважине глубиной от 18 до 27 метров. На Осташковичской площади завершить исследования планируется до конца августа. Производственное объединение «Белоруснефть» ведет поиск, разведку и разработку месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа не только в Беларуси, работает в нефтяной сфере и других стран.

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жатва – вдохновение для творчества. Какие арт-объекты и блюда изготавливают из урожая?
20 августа 2023 20:02

Жатва – вдохновение для творчества. Какие арт-объекты и блюда изготавливают из урожая?

Баталии за урожай между экипажами отцов и сыновей. Как проходят будни героев жатвы?
20 августа 2023 19:58

Баталии за урожай между экипажами отцов и сыновей. Как проходят будни героев жатвы?

«За своего Президента я готов умереть». Григорий Азарёнок пообщался с членами Молодёжного парламента
20 августа 2023 19:48

«За своего Президента я готов умереть». Григорий Азарёнок пообщался с членами Молодёжного парламента