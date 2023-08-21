Новости Беларуси. Фонд белорусских месторождений пополняется новыми скважинами, при этом сейсморазведчики продолжают проведение физических наблюдений. Только в июле – плюс четыре новых объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала этого года сейсморазведчики предприятия «Белоруснефть» провели более 40 тысяч физических наблюдений. Работы ведутся в формате 3D. Специалисты применяют в качестве источника упругих волн взрыв в скважине глубиной от 18 до 27 метров. На Осташковичской площади завершить исследования планируется до конца августа. Производственное объединение «Белоруснефть» ведет поиск, разведку и разработку месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа не только в Беларуси, работает в нефтяной сфере и других стран.