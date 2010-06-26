В Витебске открылся интересный музей под открытым небом

Аллею партизанской славы открыли в Витебске. Землянки и окопы, настоящее оружие, уникальные военные карты. Оригинальную коллекцию дополняют печки-буржуйки и даже железнодорожная платформа – свидетельница рельсовой войны, развернутой партизанами.

Новый музей под открытым небом – один из подарков ко Дню Рождения Витебска. По легенде, 1036 лет назад город основала киевская княгиня Ольга.

Витебчане заложили памятную капсулу с посланием потомкам. В нем говорится, что с этого года решено отмечать День города 25 июня накануне Дня освобождения. Кстати, поздравить Витебск из разных уголков России, Беларуси и Украины приехали ветераны, участвовавшие в освобождении города.

Матвей Шалаевский, ветеран ВОВ, участник освобождения Витебска /Россия, Московская область, г. Дубна:

Гордость и, я бы сказал, восхищение вашим городом! Городом, который мы в 44-м году освобождали от фашистских захватчиков. И я рад, что я внес тоже как пехотинец-снайпер свою долю в те великие дела!