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Результаты Централизованного тестирования абитуриенты узнают 26 июня

25 июня 2010 15:42
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В частности, результаты по русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси и географии.Информация будет на досках объявлений в учебных заведениях, на их сайтах и сайте Республиканского института контроля знаний. Самые любопытные абитуриенты смогут узнать свои баллы сегодня ночью с помощью смс-запроса. Уже известно, что по русскому языку тестирование на 100 балов написали 26 человек, по белорусскому – трое, по истории Беларуси – семь, по географии высшую оценку никто не получил.
# общество # Образование

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