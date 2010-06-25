Результаты Централизованного тестирования абитуриенты узнают 26 июня

В частности, результаты по русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси и географии.Информация будет на досках объявлений в учебных заведениях, на их сайтах и сайте Республиканского института контроля знаний. Самые любопытные абитуриенты смогут узнать свои баллы сегодня ночью с помощью смс-запроса. Уже известно, что по русскому языку тестирование на 100 балов написали 26 человек, по белорусскому – трое, по истории Беларуси – семь, по географии высшую оценку никто не получил.