Авторитет Беларуси за рубежом от ситуации с российским газом лишь только выиграл

Так считают руководители белорусских диаспор из Литвы, Латвии, Польши, России, Украины и Эстонии.

Они приехали в Минск, чтобы обсудить актуальные вопросы проживания белорусов за рубежом. Представители общественно-культурных объединений рассказали, что все эти дни переживали за Беларусь, но были уверены в справедливом разрешении ситуации.

Роман Войницкий, советник премьер-министра Литвы по национальным вопросам:

– На самом деле, Литва не ощутила на себе проблем и даже не беспокоилась. Беларусь была очень хорошим партнером. Интересно, что теперь с каждым днем отношения Беларуси и Литвы идут в лучшую сторону – это мы ощущаем на себе.

Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного общества (Польша):

– Я хочу сказать, как белорус, белорус Польши, что у меня очень болит душа. Бизнес теперь имеет шальное влияние на политику. Это правда. И это вызывает такие события, такого рода происшествия.

Валерий Казаков, председатель Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России»:

– Это просто один из финансовых споров. Этот вопрос разрешится. Я не думаю, что белорусский народ в каких-то антипатиях к российскому народу, или российскому народу. То же самое, русский народ никогда вам не скажет, что плохо относится к белорусам.