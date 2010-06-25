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Нелегальный канал поставки в Беларусь ювелирных изделий пресечен в Бресте и Гомеле

25 июня 2010 15:39
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Нарушителем закона оказалась 61-летняя гомельчанка. Задержали пенсионерку и ее подельницу на Привокзальной площади Бреста.

Когда женщина достала из сумочки 30 тысяч долларов, чтобы расплатиться со знакомой за пару сотен золотых изделий. В квартире гомельчанки оперативники провели обыск, обнаружили свыше пяти килограммов золота. Серьги, часы, цепочки, кольца, браслеты, подвески – более 1200 экземпляров на десятки миллионов рублей. А еще тайную бухгалтерию. Суммы товарооборота правоохранителей впечатлили. В отношении жительниц Высокого Брестской области и Гомеля возбуждено уголовное дело.

Валерий Атрошенко начальник УБЭП УВД Гомельского облисполкома:
– Там как изделия российского, польского производства, так есть и наших белорусских заводов. Учитывая, что цена грамма золота за пределами Республики Беларусь ниже, поэтому привозилось и реализовывались по более низким ценам.

# общество

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