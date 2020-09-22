Девушка-милиционер: к нам агрессивнее настроены, думают, что девушка – значит, ничего не можешь

Татьяна Нелюбович, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции:

Некоторые думают, что девушке проще: где-то улыбнулся с гражданином, и он уже, скажем, на все согласен и с тобой прошел. Нет. Наоборот, к девушкам агрессивнее настроены, думают, что девушка – значит, ничего не можешь. Можно похихикать с тобой и уйти. Я вам скажу, что девушки психологически настроены намного серьезнее, чем мужчины.

Я прихожу каждый день на работу для того, чтобы кому-то помочь, и я знаю, что кому-то пригодится эта помощь моя. Главное – грамотное общение с людьми. Где-то можно и нужно улыбнуться человеку, а где-то надо и убедительно что-то сказать. И даже преступнику надо сказать где-то с улыбкой.