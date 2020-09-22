Девушка-милиционер: к нам агрессивнее настроены, думают, что девушка – значит, ничего не можешь

Новости Беларуси. Девушка-милиционер рассказала о своей работе.
Новости Беларуси. Девушка-милиционер рассказала о своей работе.
Татьяна Нелюбович, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции:
Некоторые думают, что девушке проще: где-то улыбнулся с гражданином, и он уже, скажем, на все согласен и с тобой прошел. Нет. Наоборот, к девушкам агрессивнее настроены, думают, что девушка – значит, ничего не можешь. Можно похихикать с тобой и уйти. Я вам скажу, что девушки психологически настроены намного серьезнее, чем мужчины.
Я прихожу каждый день на работу для того, чтобы кому-то помочь, и я знаю, что кому-то пригодится эта помощь моя. Главное – грамотное общение с людьми. Где-то можно и нужно улыбнуться человеку, а где-то надо и убедительно что-то сказать. И даже преступнику надо сказать где-то с улыбкой.
Это мое призвание, я к этому шла, мечтала. Моя мечта осуществилась. У меня есть маленькие племянники, и им всегда нужна новая история, как тетя Таня задерживала бандитов. Племянник даже сказал, что тоже хочет стать милиционером, как тетя Таня. Очень радостно, когда ты видишь искренние, блестящие, горящие глаза людей, которым ты помог. Особенно людям, которые где-то потерялись или потеряли своих родственников. Ты их находишь, приводишь, и они, естественно, очень благодарны тебе. Не нужно никаких слов. И это помогает в дальнейшем двигаться, потому что не каждый день проходит красочно, это как-то воодушевляет, хочется дальше идти и дальше работать.