Прокуратура Брестской области завершила расследование крупной схемы в сфере пассажирских перевозок

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении двух 46-летних жителей Пинска. Им вменяют уклонение от уплаты страховых взносов и невыполнение обязанностей налогового агента, что привело к ущербу в особо крупном размере. Следствием установлено: мужчины были фактическими собственниками и руководителями предприятия, занимавшегося пассажирскими перевозками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С января 2022-го по декабрь 2023 года они организовали выплату зарплаты водителям такси «в конвертах», минуя бухгалтерский и налоговый учет. Так 271 работник получил белее 720 тысяч рублей неучтенной заработной платы.

Александр Богуш, начальник отдела прокуратуры Брестской области:

Из-за этих действий в бюджет не попали: подоходный налог – более 93 тысячи рублей, страховые и пенсионные взносы – свыше 252 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 345 тысяч рублей. Такая серая схема не только увеличивала доход владельцев, но и лишала водителей права на будущие социальные и пенсионные выплаты. После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемых.

Одному из обвиняемых оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второму мера не избиралась – он уже отбывает наказание в исправительном учреждении открытого типа по другому делу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.