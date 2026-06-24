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В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел

24 июня 2026 06:50
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Сотрудники МВД, прокуратуры и Комитета госконтроля выявили в Гродненской области факт сокрытия аварийной утечки 330 тонн карбамидо-аммиачной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, заместитель руководителя крупного холдинга и директор подведомственной организации вступили в сговор с должностными лицами четырех хозяйств Лидского района. 

В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел-2

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси:
Используя подчиненных по службе работников, они организовали фиктивное оформление документов. По официальным документам фактически отсутствующие удобрения были поставлены на учет и списаны как внесенные на поля. В результате противоправных действий и фальсификации служебных документов предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере – на общую сумму не менее 270 тысяч рублей. Прокуратурой Гродненской области в отношении всех участников преступного сговора возбуждено 7 уголовных дел за злоупотребление и превышение служебными полномочиями, а также служебный подлог.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников. В МВД подчеркивают: системная работа по выявлению преступлений на предприятиях агропромышленного комплекса продолжается. 

# МВД Республики Беларусь

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