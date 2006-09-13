В стране отмечают День пионерии

13 сентября Белорусской пионерской организации исполнилось 16 лет. В ней свыше 480 тысяч ребят. У памятников и мемориалов погибшим воинам сегодня в республике проходят торжественные линейки и принимают в пионеры. Традиционно в мероприятиях участвуют представители органов власти, общественных организаций и ветераны. На счету пионеров страны много добрых дел. Это помощь пожилым людям, изучение и охрана памятников истории и культуры, забота об экологическом благополучии малых рек. Ребята активно участвуют и в акциях пионерских организаций стран СНГ. А в мае следующего года состоится празднование 85-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.