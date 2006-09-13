Здоровый образ жизни - со школьной скамьи

В течение ближайших трех лет во всех школах Беларуси планируется создать единую модель по формированию навыков здорового образа жизни. Как заверяют организаторы проекта, а это Минобразования и Национальный институт образования, это, действительно, поможет научить школьников всех возрастов жить без вредных привычек. Система будет достаточно гибкой. Любая школа, исходя из методов своей работы с ребятами, сможет применить ее у себя. Между тем, согласно результатам социологического исследования в учебных заведениях республики, главной жизненной ценностью дети считают именно здоровый образ жизни. Организация питания школьников вновь в поле зрения специалистов Комитета по образованию Мингорисполкома и городских санэпидемиологов. Рейды по школам проходят во всех районах столицы. Санитарные врачи проверяют наличие необходимой документации, поставку продуктов, оборудование пищеблоков и организацию работы школьных буфетов.