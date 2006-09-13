Прямой эфир

Проживание ребенка в интернате будут оплачивать сами родители

13 сентября 2006 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ребенок проживающий на полном обеспечении в интернате сегодня обходится государству от 12 до 14 миллионов рублей в год. Таких детей только в Минске более трех тысяч, 70% из них - сироты при живых родителях.

Отныне "горе-родители"  будут  обязаны    отчислять деньги на содержание своих чад в социальных учреждениях.  Предположительно,  сумма будет  колебаться в районе 150 тысяч рублей.  Это предусмотрено в  проекте Декрета Президента "О дополнительных мерах по обеспечению возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и профилактике социально неблагополучных семей".

Вопрос о лишении    прав  нерадивых родителей  будет решать комиссия по делам несовершеннолетних. До полугода ребенок может находиться в социально-педагогических центрах. Таких в столице - девять.  В это время все заинтересованные структуры должны сделать все, чтобы   ребенок вернулся  в семью.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 сентября 2006 08:37

Кассовый аппарат поможет автолюбителю отстоять свои права на СТО

13 сентября 2006 07:44

Дети - наше будущее

13 сентября 2006 07:43

Белорусские любители пива готовятся к очередному фестивалю