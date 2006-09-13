Проживание ребенка в интернате будут оплачивать сами родители

Ребенок проживающий на полном обеспечении в интернате сегодня обходится государству от 12 до 14 миллионов рублей в год. Таких детей только в Минске более трех тысяч, 70% из них - сироты при живых родителях.

Отныне "горе-родители" будут обязаны отчислять деньги на содержание своих чад в социальных учреждениях. Предположительно, сумма будет колебаться в районе 150 тысяч рублей. Это предусмотрено в проекте Декрета Президента "О дополнительных мерах по обеспечению возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и профилактике социально неблагополучных семей".

Вопрос о лишении прав нерадивых родителей будет решать комиссия по делам несовершеннолетних. До полугода ребенок может находиться в социально-педагогических центрах. Таких в столице - девять. В это время все заинтересованные структуры должны сделать все, чтобы ребенок вернулся в семью.