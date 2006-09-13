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Кассовый аппарат поможет автолюбителю отстоять свои права на СТО

13 сентября 2006 08:37
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Некачественный ремонт автомобиля, отсутствие гарантийного обслуживания, умышленное завышение объемов ремонта - проблемы, с которыми может столкнуться любой автолюбитель.

Отстоять свои права  водителю поможет  кассовый аппарат. Теперь, отдав  машину в любое столичное СТО, клиент имеет  полное право потребовать чек.

Не секрет, что ремонт в мелких СТО обходится значительно дешевле, чем в крупных. Но, как известно, скупой платит дважды. Нет гарантии, что "мастер-ломастер",  вместо того, чтобы починить авто, не  "убьет" его окончательно.  Введение кассовых аппаратов - поможет автолюбителю защитить свои права в случае некачественного ремонта.

Налоговая инспекция хоть и пытается отслеживать факты нарушения законодательства, везде успеть естественно не может. Оформлять документы либо работать нелегально - исключительно вопрос сознательности работников СТО.

Самая большая проблема на сегодняшний день - это оформление заказ наряда или наличие хоть какого-нибудь документа, подтверждающего факт обращения на ту или иную СТО.

# общество

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