Кассовый аппарат поможет автолюбителю отстоять свои права на СТО

Некачественный ремонт автомобиля, отсутствие гарантийного обслуживания, умышленное завышение объемов ремонта - проблемы, с которыми может столкнуться любой автолюбитель.

Отстоять свои права водителю поможет кассовый аппарат. Теперь, отдав машину в любое столичное СТО, клиент имеет полное право потребовать чек.

Не секрет, что ремонт в мелких СТО обходится значительно дешевле, чем в крупных. Но, как известно, скупой платит дважды. Нет гарантии, что "мастер-ломастер", вместо того, чтобы починить авто, не "убьет" его окончательно. Введение кассовых аппаратов - поможет автолюбителю защитить свои права в случае некачественного ремонта.

Налоговая инспекция хоть и пытается отслеживать факты нарушения законодательства, везде успеть естественно не может. Оформлять документы либо работать нелегально - исключительно вопрос сознательности работников СТО.

Самая большая проблема на сегодняшний день - это оформление заказ наряда или наличие хоть какого-нибудь документа, подтверждающего факт обращения на ту или иную СТО.